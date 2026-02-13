Германски самолети ще участват в новата мисия на НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германските въоръжени сили са изпратили самолети за участие в мисията на НАТО "Арктически страж", съобщи днес министърът на отбраната Борис Писториус в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бойни самолети "Юрофайтър" на Бундесвера са излетели за Исландия заедно с Airbus A400M, каза Писториус.

Освен това от 1 март ще има офицер за свръзка от Бундесвера в Съвместното северно командване в гренландската столица Нук.

Министерството на отбраната съобщи, че четири самолета "Юрофайтър" са излетели от военновъздушната база в Нойбург ан дер Донау към обяд. Предвидено е транспортен самолет A400M от Вунсторф в Долна Саксония да им осигури презареждане във въздуха.

Мисията има за цел да намали напрежението в НАТО във връзка с датската арктическа територия Гренландия, което беше предизвикано от исканията на американския президент Доналд Тръмп за контрол над острова.

Писториус подчерта в Мюнхен, че Германия има "много да предложи на северозападния фланг на НАТО". Той изтъкна морските патрулни самолети П-8 "Посейдон", подводниците, фрегатите, изтребителите "Юрофайтър" и възможностите за презареждане във въздуха.

Целта е да се покаже присъствие, да се наблюдава и да се оцени какви мерки трябва да се предприемат за защита на Арктика, каза Писториус.

"Руският Северен флот е изключително активен в Арктика с атомни подводници и кораби", предупреди министърът. "Става дума за много, много силна военноморска сила в този район."

Върховният главнокомандващ обединените сили на НАТО в Европа Алексъс Гринкевич обяви началото на мисията, която според него има за цел да гарантира сигурността в един от най-значимитете стратегически региони, припомня ДПА.