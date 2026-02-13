Американски прокурор остави САЩ и плати 1 милион долара за селска къща в Италия

Американският прокурор Вито Андреа Раканели е похарчил 1 милион долара за аристрократична фермерска къща в село Радикондоли, Италия. Той е от италиански произход, като неговите предци емигрират в САЩ още в края на XIX век. Премества се в селото заедно с жена си и децата си през 2024 г., напускайки дома си в Денвър, Колорадо. Чуствал, че Италия просто го зове. Голяма причина за това е бил и животът му в САЩ.

„Бях уморен да прекарвам толкова много време зад бюрото и с жена ми искахме да имаме повече време за пътуване из Европа и просто да бъдем на открито", споделя 47-годишният мъж.

Той винаги е бил заинтересован от средиземноморската страна, като я посещава за първи път на 13 г. Там той може да осигури спокойствие за семейството си, да избяга от забързаното ежедневие и да си осигури по-безопасна среда за живот. Вижда нуждата от такава среда, след като забелязва как приятелите му се разпръскват из Америка, както и от промяната на личните му интереси. Това го кара да се свърже с корените си.

Посещавал е европейската страна и преди със семейството си и винаги се е възхищавал на природата, архитектурата и гостоприемността на италианците. Така решава да продаде къщата си в САЩ и да започне процес по получаване на италианско гражданство по линия на баба си. Раканели открива селското имение наречено Podere Doglio онлайн. Имота се намира близо до голям природен резерват и до тосканския град Сиена.

„Имахме прекрасен обяд на открито на главната улица в Радикондоли, където видяхме деца, които играеха безопасно без никакъв надзор", казва Раканели. След като прекарали време в средновековното село решили, че това е идеалното място за тях, благодарение на оживената атмосфера, липсата на тълпи, малкия размер и пейзажа.

Цената от 945 000 евро или 1,1 млн. долара на фермерската къща, включваща басейн и пет хектара земя е значителна инвестиция за американеца. Но той я смята за разумна в сравнение с покачващите се цени на жилищата в Денвър, където те струват от 5 до 10 млн. долара. След като се премества в Радикондоли семейството живее в къщата за около четири месеца, докато е в процес на покупка, който отнема почти година.

„Купуването на недвижими имоти в Италия е съвсем различно", добавя той.

Според него най-добрият начин чуждестранни купувачи да избегнат клопки е да наемат адвокат по недвижими имоти, счетоводител и архитект-геодезист, които да им помогнат с процеса. Нужна е надлежна проверка преди да се направи, каквато и да е била оферта. Обикновено няма правни клаузи за отказ като тези, които съществуват в договорите за недвижими имоти в САЩ. Това може да доведе до загуба на първоначалната вноска на купувача при проваляне на сделката.

След закупуването на имението Раканели се фокусира върху ремонтните дейности, като самият той помага за боядисването. Признава качеството на работата в страната, но смята, че бюрокрацията е огромна и сложна, карайки го да разчита на адвокати и доверени приятели.

Семейството живее в основната сграда с площ от около 370 кв. м. Имотът включва и три външни постройки. Малка вила с таванска баня, реновиран свинарник с две спални и гараж до главната къща, който е превърнат в домашен фитнес. Домът им се отличава с големи дървени греди, тоскански покрив, масивна камина, дървени врати и тоскански каменни цветове. Добавена е голяма фотоволтаична система използваща слънчеви панели, за да се намалят разходите за електроенергия.

Външните сгради се оборудват с ВиК, отопление и климатизация, като се монтират и жилища на две нива. Заради строгите разпоредби, които Тоскана има за запазване на исторически сгради, структурните промени изискват предварително одобрение от общината. Не са планирани такива модификации по къщата, но предварително одобрение е дадено за фотоволтаичните и ВиК проекти. Очаква се реновирането да приключи по-късно тази година. В някои отношения то се оказва също толкова трудно, колкото и закупуването поради езиковата бариера, недостига на предприемачи в Тоскана и подхода на италианците за по-спокойния живот.

„Има културни различия по отношение на основния ритъм на бизнес. Никой не бърза и всеки се наслаждава на всеки ден", коментира Раканели.

Преди няколко години селото стартира програма предлагаща до 20 000 евро на желаещи да купят и живеят в празните къщи. Тя получи тласък миналата година и привлече най-малко 60 нови жители.

В свободното си време Раканели обича да разглежда близките градове, да се разхожда по местните улици, кафенета и ресторанти, или да ходи до морето за калмари. Въпреки че, му липсват някои аспекти от живота в Денвър, Италия е по-подходяща за него и семейството му. Те ценят чувството за общност, начина на живот, времето, архитектурата, историята и храната.

„Аз съм оптимист и вярвам, че 2026 г. и годините след това ще бъдат много по-спокойни и пълноценни, отколкото беше животът ми преди в САЩ", споделя американецът.

Любимото хоби на Раканели е рисуването и той се надява един ден да отвори ваканционен имот под наем в селото и малка художествена галерия, в която да представя собствените си творби.

„Колкото повече време минава, толкова повече обичам Радикондоли. Това е най-идеалното и уникално място, на което съм живял", споделя той.

Цялото семейство също така учи италиански и притежава и дом в близкия град Сиена. Това им позволява да се наслаждават, както на селския, така и на градския живот.