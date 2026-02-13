ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Лавина СНИМКА: Pixabay

Трима скиори загинаха днес при лавина, която се е образувала в район извън ски пистата в курорта Вал д'Изер в департамента Савоа във Френските Алпи, съобщи администрацията на зимния курорт, цитирана от Франс прес и БТА.

Лавината е отнесла шестима скиори. Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители.

"Въпреки бързата намеса на спасителните екипи загинаха трима души. Те са имали в екипировката си устройства за проследяване на жертви на лавини", информира управата на курорта.

Опасността от лавини в региона е силно повишена, подчертава администрацията на Вал д'Изер, като призовава любителите на зимните спортове да се движат само в обезопасените зони.

Лавина СНИМКА: Pixabay

