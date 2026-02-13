ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена загина, а мъж е ранен заради пламнала електрическа кола в Букурещ

Мартина Ганчева, БТА

СНИМКА: Pixabay

Жена на 51 години загина, след като електрическият й автомобил избухна в пламъци. Инцидентът е станал на булевард „Конструкторилор“ в сектор 6 на Букурещ, съобщават от Инспектората за извънредни ситуации – Илфов. 

Първоначалните разследвания разкриха, че пожарът е възникнал в електрическо превозно средство, което е било в движение.

Жената, която е шофирала, не е успяла да се измъкне навреме, докато съпругът ѝ, пътник на дясната седалка, се е спасил и е откаран в болница. "Той е с 15-20 процента изгаряния и ще бъде опериран", съобщават от болницата за спешна помощ "Багдасар-Арсени" в Букурещ.

Когато първите екипи са пристигнали на място, пожарът е бушувал в едно превозно средство, а след това е засегнал други три наблизо, посочва цитирания източник.

СНИМКА: Pixabay

