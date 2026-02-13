Галерия в Лувъра е засегната от теч на вода

В галерия „Денон“, в която са изложени едни от най-ценните картини в Лувъра, е установен теч на вода в четвъртък вечерта, предаде Ройтерс, като цитира представител на профсъюзите в парижкия музей.

Секцията, в която се намира шедьовърът „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, не е засегната, пише БТА.

„Заради технически проблем на горния етаж през нощта се наложи са бъде затворен за посетители районът, като е поставено скеле“, каза представителят. Говорител на музея не коментира веднага инцидента.

Течът е в зала 707, където са изложени картини от френския художник от 19-и век Шарл Мейние и от италианския творец от 16-и век Бернардино Луини. До днес по обяд не е била направена оценка на възможните щети, каза представителят на синдикатите.

Течът на вода е вторият в рамките на по-малко от три месеца в музея, който се сблъска с редица неудачи в последно време, включително зрелищен обир на бижута, стачки и голямо разследване на измама с билети, при които мениджмънта на Лувъра бе подложен на интензивни проверки, припомня Ройтерс.