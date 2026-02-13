ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев: Не успях да се справя с напрежението

Тръмп е изразходил 40 млн. долара за депортации на мигранти през 2025 г.

2024
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Правителството на американския президент Доналд Тръмп е изразходвало миналата година най-малко 40 милиона долара за депортирането на около 300 мигранти в държави, различни от страните им на произход, предаде Асошиейтед прес, като се позова на доклад, съставен от представителите на Демократическата партия в комисията на Сената по външни отношения.

Демократите в комисията разкритикуваха практиката за депортиране на мигранти в трети страни като непрозрачна и като разхищение.

Държавният департамент на САЩ, който упражнява надзор над депортациите, защитава практиката и изтъква, че тя е част от усилията на Тръмп за слагане на край на незаконната имиграция.

"Арестуваме членове на престъпни банди и ги депортираме. Не искаме членове на престъпни банди в страната ни", заяви американският държавен секретар Марко Рубио на изслушване в Сената миналия месец, припомня АП, цитирана от БТА.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

