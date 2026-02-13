Украйна: Ударихме руски радар в Крим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските сили са нанесли удари по руска радарна система „Небо-У“ на Кримския полуостров, оперативни щабове на армейски части за дронове и още руски военнослужещи, както и по склад, в окупираните територии на Запорожка и Донецка област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„В рамките на систематични мерки за намаляване на настъпателния потенциал на руския агресор, подразделения на украинските отбранителни сили извършиха удари през нощта на 12 срещу 13 февруари по редица стратегически вражески цели в окупирани територии на Украйна“, се казва в изявление на Генералният щаб на украинските въоръжени сили, публикувано във „Фейсбук“.

В Запорожка област са поразени оперативни щабове близо до селата Солодководнe и Любимивка, а места за разполагане на оператори на безпилотни летателни апарати са ударени близо до селата Токмак и Михайливка.

В окупираните райони на Донецка област е ударен логистичен склад близо до Селидове.

Вчера радар 55Ж6У „Небо-У“ беше поразен близо до град Евпатория в Крим, уточнява Укринформ.

Освен това, близо до Комишуваха в Донецка област беше ударен район, в който руската армия е концентрирала военна техника, добавя украинската армия.

Загубите на руската армия и размерът на нанесените ѝ щети се уточняват.