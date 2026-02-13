Жена, вписана като починала преди 20 години, е родила в края на миналата година

Жена, починала преди 20 години, според регистрите в Северна Македония, е родила в края на миналата година. Случаят е от Тетово, където трима служители на Центъра за социална работа са съобщили вчера на полицията за ситуацията, в която има съмнение за фалшифициране на документ, пишат местните медии.

„Според сигнала, на 21.01.2026 г. в Центъра за социална работа в Тетово е получено уведомление от Службата за граждански регистър, че на 08.12.2025 г. в Клиничната болница в Тетово е родено момиченце от майка А. С. (27), като по време на процедурата по вписване на новородено дете в регистрите на службата е установено, че майката е вписана като починала на 21.10.2006 г. След предприети мерки на 12.02.2026 г. лицето А. С. се явило в Центъра за социални дейности с новороденото дете, заедно с мъж, но не са представили никакъв документ за самоличност. Предприемат се мерки за изясняване и документиране на случая“, гласи съобщението на МВР в Тетово, от където са започнали разследване, за да се установи какво точно се е случило.