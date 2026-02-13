ЕС и Австралия напредват в разрешаването на търговските си противоречия

ЕС и Австралия, чиито планове за бързо сключване на търговско споразумение бяха замразени от 2023 г. заради разногласия относно отделни сектори като селско стопанство, са постигнали напредък в разрешаването на противоречията си, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Беше постигнат добър напредък в преодоляването на различията по малък брой нерешени въпроси. Сега главните преговарящи ще докладват на своите лидери“, заявиха днес еврокомисарят по търговията Марош Шефчович и австралийският министър на търговията Дон Фаръл в съвместно изявление.

Предишният опит за сключване на търговско споразумение се провали през 2023 г., тъй като Австралия искаше по-голям достъп за износа на агнешко и говеждо месо към Европа, а ЕС искаше по-голям достъп до австралийски критични минерали и по-ниски тарифи за промишлени стоки.

ЕС миналия месец сключи търговско споразумение с Индия, припомня Ройтерс.