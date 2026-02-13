ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев: Не успях да се справя с напрежението

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22284654 www.24chasa.bg

ЕС и Австралия напредват в разрешаването на търговските си противоречия

2356
ЕС СНИМКА: Пиксабей

ЕС и Австралия, чиито планове за бързо сключване на търговско споразумение бяха замразени от 2023 г. заради разногласия относно отделни сектори като селско стопанство, са постигнали напредък в разрешаването на противоречията си, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА. 

„Беше постигнат добър напредък в преодоляването на различията по малък брой нерешени въпроси. Сега главните преговарящи ще докладват на своите лидери“, заявиха днес еврокомисарят по търговията Марош Шефчович и австралийският министър на търговията Дон Фаръл в съвместно изявление.

Предишният опит за сключване на търговско споразумение се провали през 2023 г., тъй като Австралия искаше по-голям достъп за износа на агнешко и говеждо месо към Европа, а ЕС искаше по-голям достъп до австралийски критични минерали и по-ниски тарифи за промишлени стоки. 

ЕС миналия месец сключи търговско споразумение с Индия, припомня Ройтерс. 

ЕС СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците