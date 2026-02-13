Швеция обяви трети пакет помощ за Украйна за 100 млн. долара

Швеция ще предостави 100 милиона долара (над 84 милиона евро) на инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL), предаде Укринформ, цитирайки изявление, публикувано на уебсайта на шведското правителство.

Заедно с Нидерландия, Норвегия и Великобритания, Стокхолм ще се включи в съвместен пакет за подкрепа на Украйна на обща стойност 500 млн. долара, пише БТА.

„Швеция остава твърдо (на позицията си) за солидарност с Украйна. Чрез нашия принос за PURL, който ще даде достъп на Украйна до приоритетно американско отбранително оборудване, още веднъж ще демонстрираме, че сме готови да предприемем конкретни стъпки за да засилим способностите на Украйна за отбрана. Военновъздушната отбрана и боеприпаси са ключови, за да позволят на Украйна да се защитава срещу непрекъснатите руски атаки. Заедно с нашите съюзници и партньори, изпращаме ясен знак, който демонстрира споделения ни ангажимент за мир и сигурност в Европа“, заяви министърът на отбраната Пол Йонсон.

Това е третото шведско дарение за PURL. Предишните пъти Стокхолм осигури 275 млн. долара заедно в Дания и Норвегия, а след това отпусна 600 млн. долара за общ пакет помощ заедно с други северни и балтийски страни, припомня Укринформ.