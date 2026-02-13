Гръцките фермери излязоха на протест с тракторите си в центъра на Атина (Снимки)

Стотици фермери от цяла Гърция пристигнаха в центъра на Атина с тракторите си, за да протестират срещу високите производствени разходи, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, цитирано от БТА.

Миналия месец фермерите прекратиха продължили седмици протести с искания за по-високи държавни субсидии и данъчни облекчения, по време на които бяха блокирани магистрали и гранични пунктове, след срещи с правителствени представители. Организаторите на протестите обаче заявиха, че не са доволни от отстъпките от страна на правителството и се оплакаха, че обявените мерки за облекчения все още не са станали факт, което доведе до призив за демонстрация с трактори пред парламента.

Конвоят от трактори достигна централния площад „Синтагма“ в гръцката столица към 17 ч. местно (и българско) време, а протестиращите планират да останат там през нощта и да си тръгнат в събота до обяд.

Синдикати, които насрочиха отделен протест на същото място по-рано днес срещу правителствен законопроект за колективните трудови договори, останаха на място, за да покажат солидарност с фермерите. Студенти също се присъединиха към демонстрацията, която премина от площад „Омония“ до „Синтагма“.

Земеделските производители казват, че основните им искания остават непроменени: по-ниски производствени разходи, гарантирани цени на селскостопанските продукти, промени в разпоредбите, регулиращи Гръцката организация за земеделско застраховане (ELGA), и пълно обезщетение за загуби на реколта. Те твърдят, че тези въпроси са били повдигнати, но не са били решени на неотдавнашните им срещи с премиера Кириакос Мицотакис, което ги е накарало да продължат мобилизациите си.