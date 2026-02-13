Европа на две скорости - новата политика на ЕС е почти факт (Обзор)

Идва ли краят на една ера, в която гордостта на Европейския съюз беше, че всички държави членки вървят напред в една посока?

В хода на неформалната среща на върха в Белгия в четвъртък лидерите на Франция, Италия, Германия и още няколко страни подкрепиха плановете за присъединяване или отделяне от инициативи на по-малки групи, което мнозина вече наричат “Европа на две скорости”, пише “Политико”. Очаква се обсъдените идеи в Лиеж да се доразвият на следващото заседание на Европейския съвет през март.

Евролидерите не крият, че промените трябва да са бързи, защото Европа губи конкурентоспособност - много от идеите ѝ

затъват в нерешителност и спорове

“Трябва да действаме бързо”, заяви френският президент Еманюел Макрон, явно загърбил разногласията си с германския канцлер Фридрих Мерц. Сега и двамата призоваха блокът да се фокусира върху политики, които ще стимулират икономическия растеж.

След редица геополитически кризи ЕС осъзнава, че не може да се справи с тях, ако действа само когато всички 27 членки са съгласни. Последиците от тази политика се трупаха с години, но финалният тласък, нужен за смяна на курса, дойде като комбинация от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия и колебливата му позиция да помогне на Украйна да се защити от Русия, както и заливането на европейския пазар със стоки от Китай.

На срещата на върха през март шефката наЕК Урсула фон дер Лайен ще представи това, което тя нарича “Една Европа, една пазарна пътна карта и план за действие”. Планът включва реформи като намаляване на бюрокрацията и мобилизиране на частен и публичен капитал, за да се помогне на европейските стартъпи да се развиват. Лидерите ще гласуват плана по-късно през пролетта.

Дори не всички 27 държави да се съгласят по някои въпроси, ЕС ще прибегне до т.нар. засилено сътрудничество - правната разпоредба, която дава възможност на по-малки групи от страни да приемат инициативи, без да застрашават общите политики. Макар този подход да е срещал подкрепа през годините, лидерите го избягваха, защото разделя общността.

Според дипломат, запазил анонимност, засиленото сътрудничество би помогнало за това някои страни от ЕС да станат по-решителни, защото “никой не иска да остава извън вземането на решения”.

Една от областите, в която засиленото сътрудничество може да проработи, е Съюзът за спестявания и инвестиции - с него ЕС иска да създаде

капиталов пазар по американски модел

Планира се еквивалент на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, но идеята се нуждае както от подкрепата на 27-те членки, така и от зелена светлина от Дъблин и Люксембург, където са повечето фондове. Последните засега обаче не са много склонни да се откажат от правомощията си.

Пътната карта, която ще представи Фон дер Лайен, ще определи цели в области като телекомуникации, капиталови пазари и енергетика. Германката даде ясна заявка, че иска всички цели да се изпълнят до края на 2027 г. Първото предложение, което ще бъде представено на 18 март, е “28-ият режим” - корпоративно право в целия ЕС, което да подпомага стартъпите. Инициативата ще позволи на компаниите да се регистрират 100% онлайн в рамките на 48 часа и ще улесни разширяването им извън границите на съюза.

Според запознати с разговорите в Лиеж е било постигнато съгласие по 4 важни области - отключване на спестяванията на европейци и използването им за инвестиране в основни предприятия на ЕС, справяне с високите разходи за енергия, сключване на още търговски сделки с нови партньори и повече подкрепа за любимата политика на Макрон - “купувай европейско”.

И все пак различията по ключови политики бяха явни още преди началото на срещата в Лиеж. Единният пазар и сделката с Меркосур например са червената линия между Париж и Берлин. Преди официалния старт на дискусиите 19 евролидери се срещнаха, за да обсъдят основни теми, но Испания, Ирландия, балтийските държави и Словения не бяха поканени. Списъкът с гости бе определен от Мерц, а лидерите в него, сред които италианската премиерка Джорджа Мелони и белгийският премиер Барт Де Вевер, присъствали, защото са на едно мнение за намаляването на бюрокрацията и по-свободната търговия, коментира евродипломат. Различия има и между страните и ЕК. Фон дер Лайен например обвини националните правила за много от проблемите, които тормозят индустрията.

Направи впечатление, че Макрон напусна усмихнат замъка “Алден Бизен”. На въпрос дали вече е добър приятел с Мерц, с когото пристигнаха рамо до рамо, французинът се засмя: “Да, винаги”.

Преди дни Макрон даде интервю, в което подчерта, че е време Европа да бъде по-самостоятелна, както и че Вашингтон вече води “антиевропейска политика”. Президентът засегна и темата за федерализма, която напоследък става все по-обсъждана предвид влошаването на отношенията със САЩ и нуждата от единство.

Макрон коментира позицията на бившия шеф на ЕЦБ Марио Драги за федерализма. Италианецът също бе в Лиеж и акцентира върху конкурентоспособността. Според Макрон Драги по-скоро говори за общо лидерство: “Нашата

Европа се проваля, когато е бавна или разделена”

Френският президент уточни, че е предпазлив по отношение на самия термин “федерализъм”, защото “той подхранва фантазии”. Според него вместо промяна в устройството на ЕС е нужен прагматичен федерализъм. И допълни, че става дума за бързо обединяване и съвместно вземане на решения. “Ако не сме взели твърди решения от шест месеца, ако все още сме във фазата на дебати, може би трябва да проучим възможностите за сътрудничество”, посочи тогава той, което до голяма степен се препокрива с наратива от срещата на върха в Белгия.