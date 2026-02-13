Вашингтон завежда ново дело срещу Харвард

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заведе ново дело срещу американския университет Харвард, обвинявайки висшето учебно заведение в непридържане към федерално разследване, предаде Ройтерс. Правителството е изискало документи, свързани с процеса на прием, показва искът, подаден във федерален съд в щата Масачузетс.

Тръмп заяви по-рано този месец, че администрацията му иска 1 милиард долара от Харвард, за да приключи разследването на политиките на университета, във връзка с медийни информации, че държавният глава е оттеглил искането си за плащане от страна на университета, който членува в престижната Бръшлянова лига, припомня световната агенция.

Харвардският университет е в центъра на мащабната кампания на администрацията на Тръмп, целяща да използва федералното финансиране за промени в американските университети, които според президента са пропити от антисемитски и радикални леви идеологии, пише БТА.

Американското правителство отмени стотици стипендии, отпуснати на студенти от Харвард, с мотива, че университетът не е направил достатъчно, за да се справи с тормоза над еврейски студенти в кампуса. Това накара управата на Харвардския университет да заведе дело.