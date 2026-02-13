Осъдиха двама на затвор във Великобритания за вдъхновен от "Ислямска държава" заговор за избиване на евреи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама мъже бяха осъдени на затвор във Великобритания за заговор за убийството на стотици хора с вдъхновена от терористичната организация "Ислямска държава" атака срещу еврейската общност в Англия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според прокурорите, ако планът е бил осъществен, е можело той да се окаже много по-смъртоносен от масовата стрелба през декември на плажа Бондай в Сидни, добави световната агенция.

Тридесет и осем годишният Уалид Садауи и петдесет и две годишният Амар Хюсеин бяха осъдени в Кралския съд в Престън. Процесът започна седмица след несвързано със случая смъртоносно нападение срещу синагога в английския град Манчестър през октомври миналата година.

Прокурорите заявиха, че двамата са ислямистки екстремисти, които са искали да използват автоматично огнестрелно оръжие, за да убият колкото се може повече евреи.

Съдията Марк Уол осъди Садауи на минимален по неговото обвинение срок от 37 години затвор, а Хюсеин - на минимален срок от 26 години.

„Били сте много близо до състояние на готовност за изпълнението на плана“, каза на подсъдимите Уол.