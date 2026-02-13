САЩ премахнаха ограниченията във въздушното пространство на Ню Мексико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Федералната авиационна администрация (ФАА) премахна ограниченията за полети над голяма територия в южната част на щата Ню Мексико, съобщиха законодатели, цитирани от Ройтерс и БТА.

ФАА нареди във вторник забрана на полетите от и до близкото летище „Ел Пасо“, както и над южната част на Ню Мексико, заради „специални съображения за сигурност“. Обявено бе, че ограниченията ще останат в сила 10 дни.

Няколко часа по-късно, в сряда сутринта, обаче рестрикциите за Ел Пасо бяха отменени, но останаха в сила за Ню Мексико, без обяснение на причините.

„Жителите на южната част на Ню Мексико и на Ел Пасо заслужават отговори и прозрачност“, заяви конгресменът от Демократическата партия Гейб Васкес.