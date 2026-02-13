Аржентина направи първа стъпка към ратифициране на споразумението ЕС-Меркосур

Аржентина стана първата държава от южноамериканския блок Меркосур, която направи формална стъпка към ратифициране на търговското споразумение с Европейския съюз. Камарата на депутатите (долната камара на аржентинския парламент - бел. ред.) одобри документа с 203 гласа „за“, 42 „против“ и четирима въздържали се. Очаква се в следващите седмици въпросът да бъде разгледан и от Сената, предаде АПА, цитирана от БТА.

Споразумението между ЕС и държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай – бе определено в парламентарния дебат като „историческо“. Председателката на комисията по външни отношения Юлиана Сантилян от управляващата партия „Напредък на свободата“ (La Libertad Avanza) на президента Хавиер Милей заяви, че договорът е „не цел, а отправна точка“ за по-дълбока икономическа интеграция.

Опозицията остана разделена. Част от депутатите подкрепиха споразумението, докато други изразиха опасения, че то може да засегне чувствителни сектори на аржентинската индустрия.

Процедурата в ЕС и резервите на отделни държави

От европейска страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа споразумението в средата на януари в Парагвай. Ратификацията в Европейския парламент все още предстои. Евродепутатите възложиха правна проверка на текста, след което ще може да се пристъпи към гласуване. Процедурата се очаква да отнеме няколко месеца.

Съгласно действащите правила Европейската комисия може да пристъпи към временно прилагане на споразумението, след като поне една държава от Меркосур го ратифицира, но към момента решение в тази насока не е взето.

В рамките на ЕС има и резерви, най-вече по отношение на селското стопанство. Европейският парламент вече се произнесе тази седмица в подкрепа на включването на защитни клаузи за аграрния сектор. Австрия открито се противопоставя на договора поради опасения за въздействието върху земеделието, но според наличната информация необходимото мнозинство сред държавите членки подкрепя споразумението. Европейската комисия ще може да задейства предпазни мерки за защита на европейските земеделски производители при спад на цените, рентабилността или заетостта, дори когато формалните количествени прагове не са достигнати, заяви докладчикът по предпазните клаузи в търговското споразумение между ЕС и Меркосур Габриел Мато (Европейска народна партия, Испания) на пресконференция в Европейския парламент тази седмица.

В реч пред евродепутатите във вторник Фон дер Лайен посочи споразумението с Меркосур като част от стратегията за гарантиране на независимостта на Европа чрез разширяване на вътрешното производство и задълбочаване на търговията с надеждни партньори.

Договорът предвижда премахване на по-голямата част от митата между двата региона. Европейската комисия очаква това да увеличи износа на ЕС към страните от Меркосур с до 39 на сто. ЕС изнася основно автомобили и химически продукти, а внася от Южна Америка предимно селскостопански стоки и суровини.

Напредък и в преговорите с Австралия

Междувременно от Брюксел бе съобщено за „добър напредък“ в преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Австралия. Разговорите между еврокомисаря по търговията Марош Шефчович, еврокомисаря по земеделието Кристоф Хансен и австралийския министър на търговията Дон Фаръл са определени като „конструктивни и положителни“.

Целта на ЕС е да финализира споразумението през следващите месеци. То предвижда намаляване на митата и улесняване на търговията с услуги. ЕС внася от Австралия суровини като литий, кобалт, водород и редки земни елементи и разглежда договора като инструмент за диверсифициране на доставките и намаляване на зависимостта от Китай. Един от основните спорни въпроси остава квотата за внос на австралийско говеждо месо на европейския пазар.