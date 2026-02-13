Руският олигарх Ходорковски: Само един човек трябва да преговаря с Путин

Европа е изправена пред продължителен период на напрежение с Русия, напомнящ Студената война, и трябва да общува с Москва „в един глас", за да защити интересите си, заяви бившият руски олигарх Михаил Ходорковски в интервю за АФП.

В разговор в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността бившият петролен магнат изрази резерви относно пълното възстановяване на отношенията с Русия на Владимир Путин, но подчерта, че поддържането на канали за диалог е абсолютно необходимо, за да се избегне военен сблъсък, съобщава БГНЕС.

Ходорковски прогнозира, че през следващите пет до десет години Европа най-вероятно ще се сблъска с нова Студена война с Русия, която вероятно ще бъде съпроводена и от хибридна война.

Той заяви, че контактите са неизбежни, но въпросът е как да бъдат водени тези разговори. По негово мнение Европа трябва да говори координирано и да излъчи единен представител, който да води преговорите с Путин.

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора. В момента живее в изгнание в Лондон, където ръководи либерална опозиционна организация, противопоставяща се на руския президент.

Изказването му идва в момент, когато европейски лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, обмислят възобновяване на контактите с Москва след четири години на напрежение около войната в Украйна. Макрон заяви миналата година, че Европа трябва отново да потърси диалог с Путин, вместо да оставя Съединените щати сами да водят преговорите за прекратяване на руската инвазия, но настоя това да стане при координация между европейските столици.