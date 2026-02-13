ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама души бяха убити в руския град Белгород при у...

Тийнейджър бе осъден на доживотен затвор за убийството на петима в Северна Каролина

Тийнейджър. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Тийнейджър, който понастоящем е на 18 години, бе осъден днес на доживотен затвор без право на замяна за убийството на петима души в американския щат Северна Каролина, предаде Асошиейтед прес.

Остин Дейвид Томпсън е бил на 15 години, когато на 13 октомври 2022 година прострелва и намушква няколко пъти 16-годишния си брат Джеймс, като го убива. След това, въоръжен с огнестрелни оръжия и облечен в камуфлажни дрехи, Томпсън убива още четирима души, включително полицай, който не е бил на служба. Той е арестуван, след като сам се прострелва в главата, съобщава БТА.

Томпсън не проговори в съдебната зала. Близки на убитите плачеха при изчитането на присъдата.

