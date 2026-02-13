8 от 10 французи са притеснени за сигурността на страната си, сочи проучване

Осем от десет французи са разтревожени за сигурността на страната си и само около четирима от десет смятат, че Европейският съюз може да ги защити, което нарежда Франция сред страните с най-малко доверие към отбранителната роля на Брюксел, показва проучване на Европейската комисия, публикувано днес и цитирано от Ройтерс.

Общо 68% от европейците са обезпокоени от заплахите, като Нидерландия, Дания, Кипър и Германия също съобщават за относително високи нива на безпокойство, става ясно от проучването на „Евробарометър", което бе публикувано преди началото на Мюнхенската конференция по сигурността, информира БТА.

Около 70 държавни и правителствени лидери се събраха на ежегодния форум, като се очаква да обсъдят множество заплахи, включително войната на Русия в Украйна и огромните промени в световната търговия.

Френският президент Еманюел Макрон възприе по-твърда линия към Русия, въпреки че позволи диалогът на по-ниско ниво да продължи – позиция, която следва по-ранната му конфронтация с американския президент Доналд Тръмп за трансатлантическата отбрана.

В проучването 68 процента от респондентите са отговорили, че смятат, че страната им е изправена пред заплаха, като най-големи са страховете във Франция (80%), Нидерландия и Дания (77%) и Кипър и Германия (75%).

Петдесет и две на сто се доверяват на ЕС за засилване на отбраната, като най-високо е доверието в Люксембург (76%), Португалия (74%) и Литва (71%). 74 процента от отговорилите подкрепят настоящите инвестиции в отбрана на ЕС и искат по-високи разходи, което е особено изявено в Португалия (89%), Финландия (83%), Литва (80%) и Испания (80%).

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред Мюнхенската конференция, че е започнал конфиденциални преговори с Франция за съвместно европейско ядрено възпиране, като посочи, че регионът трябва да стане по-силен, за да възстанови отношенията си със САЩ.