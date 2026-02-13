ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама души бяха убити в руския град Белгород при у...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22285333 www.24chasa.bg

Зеленски се срещна с иранския опозиционер Реза Пахлави

3052
Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че се е срещнал с Реза Пахлави - намиращия се в изгнание син на последния шах на Иран и влиятелен представител на иранската опозиция, предаде Ройтерс.

Срещата се е състояла днес в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Обсъдихме значението на засилването на санкциите срещу иранския режим и на всички останали диктатури", написа в социалната мрежа „Екс" Зеленски. Той допълни, че с Реза Пахлави са осъдили сътрудничеството между Русия и Ислямската република, съобщава БТА.

Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците