Зеленски се срещна с иранския опозиционер Реза Пахлави

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че се е срещнал с Реза Пахлави - намиращия се в изгнание син на последния шах на Иран и влиятелен представител на иранската опозиция, предаде Ройтерс.

Срещата се е състояла днес в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Обсъдихме значението на засилването на санкциите срещу иранския режим и на всички останали диктатури", написа в социалната мрежа „Екс" Зеленски. Той допълни, че с Реза Пахлави са осъдили сътрудничеството между Русия и Ислямската република, съобщава БТА.