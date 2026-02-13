Мъж в Латвия бе осъден на 6 г. затвор за шпионаж в полза на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж бе осъден в Латвия на шест години затвор за шпионаж в полза на Русия, съобщи ДПА.

Латвийският гражданин беше признат за виновен в предаване на информация на руското военно разузнаване ГРУ.

Присъдата е била издадена след споразумение между съда и подсъдимия, съобщи латвийската новинарска агенция ЛЕТА, цитирана от БТА.

Мъжът, арестуван през август миналата година, е действал по идеологически подбуди. Строителен ръководител, той е събирал информация за местоположението на латвийски военни съоръжения, инфраструктура и войски на НАТО, разположени в балтийската република.

Комуникацията с ГРУ се е осъществявала чрез канал в „Телеграм".

Латвия, страна член както на ЕС, така и на НАТО, граничи с Русия и нейния съюзник Беларус.