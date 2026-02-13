Двама бяха убити в руския град Белгород при украинска ракетна атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два души бяха убити, а трима - ранени, в руския град Белгород при украинска ракетна атака днес, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в приложението "Телеграм" на губернатора на граничещата с Украйна Белгородска област Вячеслав Гладков.

Гладков уточни, че двама мъже са загинали в инфраструктурен обект, като при удара са нанесени щети на електропреносната мрежа.

Белгород, който се намира на около 40 километра от границата, често е подложен на украински атаки, посочва Ройтерс, цитира БТА.

По-рано днес ТАСС предаде, че Въоръжените сили на Украйна са нанесли по град Грайворон в Белгородска област удар с дрон, който е причинил смъртта на един цивилен.

"В Грайворон при насочен удар на вражески дрон е бил убит мирен жител", написаха в канала си в „Телеграм" от оперативния щаб в региона. Човекът е бил докаран в тежко състояние в лечебно заведение, където по-късно е починал.

Междувременно областният губернатор Вячеслав Гладков съобщи, че над 220 000 души в областта са останали без електричество, след като украински удар е повредил подстанция. Ремонтът ще отнеме няколко часа, прогнозира той.

Министерството на отбраната на Руската федерация междувременно обяви, че противовъздушната отбрана на страната е свалила за четири часа 13 украински дрона от самолетен тип над руската Република Коми, както и над Белгородска и Астраханска област.