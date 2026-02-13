Американският държавен секретар Марко Рубио и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха днес усилията за слагане на край на войната в Украйна в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде ДПА.

Рубио похвали силната подкрепа на Германия за Украйна, обяви говорител на Държавния департамент на САЩ, допълвайки, че сред темите на разговора е било съгласуването на бъдещите действия по възстановяването на Украйна, съобщава БТА.

От германското правителство казаха за ДПА, че Мерц и Рубио са се концентрирали върху ситуацията в Украйна, върху етапа, на който се намират преговорите с Русия, както и на бъдещата помощ за Киев, по-специално в областта на отбраната. Била е обсъдена и ролята на Европа в рамките на НАТО.

Според информацията от американския Държавен департамент Рубио е приветствал и стъпките, предприети от Берлин за укрепване на трансатлантическия алианс. Канцлерът и държавният секретар са коментирали и ситуацията в Близкия изток, най-вече по отношение на Иран.

Мерц, на когото предстои визита в Китай, е използвал срещата и за обсъждане на политиката спрямо Източна Азия и търговията с този регион, добавя ДПА.