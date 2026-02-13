Чаушеску остава любимият президент на румънците, показва ново проучване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново социологическо проучване показва, че над 36 години след Революцията в Румъния Николае Чаушеску остава най-харесваният от румънците политически лидер в съвременната история на страната, пише новинарският сайт Зиаре.

Според анкетата на "Кълт Рисърч", осъществена в периода 2-10 февруари 2026 г., при едно хипотетично гласуване комунистическият диктатор би победил всички президенти, избрани след 1989 г., отбелязва сайтът, цитиран от БТА.

Ако румънците имаха пред себе си бюлетина, включваща всички лидери след 1967 г., предпочитанията им изглеждат така: за Николае Чаушеску биха гласували 41 процента, за Траян Бъсеску - 26 процента, за Емил Константинеску - 17 процента, за Клаус Йоханис - 11 процента, а за Йон Илиеску - 5 процента.

Комунистическата носталгия е по-видима в селските среди, сред лицата с гимназиално или професионално образование, безработните, пенсионерите и домакините, показват данните от проучването. На другия полюс, Траян Бъсеску остава фаворит на предприемачите, на хората с висше образование и на жителите на големите градове.

Най-любопитното заключение на проучването се отнася до поколението X (46-61 години), което единствено показва ясна съпротива срещу мита за "Златна епоха" с най-ниско ниво на симпатия към диктатора - 36 процента, коментира сайтът.

За сравнение, поколенията, които познават комунизма само от разказите или учебниците, са най-силно привлечени от авторитаризма: поколението Y (30-45 години) с максималните 46 процента симпатия и поколението Z (17-29 години) с 42 процента симпатия.

По отношение на световните лидери румънците са разделени между прогресисткия и авторитарния модел, показва още анкетата.

Президентът на Франция Еманюел Макрон получава 27 процента от гласовете, като е предпочитан от градския елит и хората с по-високо образование. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ползва с одобрението на 26 процента от румънците, като е предпочитан от симпатизантите на Чаушеску. Президентът на Руската федерация Владимир Путин привлича симпатиите на 17 процента от анкетираните, основно хора с по-ниско образование и от селските среди.

Що се отнася до начина, по който румънците си обясняват света, 38 процента се базират на науката и разума, като мнозинството от тях клонят в предпочитанията си към Макрон и Бъсеску, а 22 процента разчитат на религията, като техни фаворити са Чаушеску и Тръмп.

В заключение се отбелязва, че макар комунизмът в Румъния по дефиниция да е атеистичен режим, симпатията към Николае Чаушеску днес се усеща по-силно сред религиозните хора, които виждат в авторитаризма "ред и морална сигурност".

Проучването е осъществено по метода CAWI (Компютърно асистирано уебинтервю) с участието на национално представителна извадка от 900 души, а допустимата статистическа греша е +/-3 процента.