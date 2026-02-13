ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още една жертва взе бурята "Нилс" във Франция

Буря СНИМКА: Pixabay

Четирима души загинаха, след като бурята "Нилс" премина над Югозападна Франция и Испания, предаде Франс прес, като се позова на властите в двете страни.

Говорителката на френското правителство Мод Брежон заяви пред телевизионния канал Те Еф 1, че мъж е загинал в департамента Тарн е Гарон, докато се е изкачвал по стълба в градината си. Преди него друг мъж, шофьор на камион, е бил ударен от падащи клони и също е загинал.

Телевизионният канал "Франс 3" съобщи, че третата жертва е шофьор, чийто автомобил се е отклонил от пътя и е навлязъл в наводнена местност в село Кросак в департамента Лоар Атлантик в Северозападна Франция.

Говорителката посочи, че още 26 души за били ранени при инциденти, свързани с лошите метеорологични условия.

Според метеорологичната служба на Франция в 25 френски региона остават в сила оранжев и червен код за опасно време, съобщи БТА.

Бе съобщено също за наводнения и нарушения на пътното движение, а френските власти предупредиха и за възможни лавини в планините. Около 450 000 души остават без електроснабдяване, а огнеборците са отговорили на 4500 повиквания.

В съседна Испания 46-годишна жена загина от тежките си наранявания в болница, след като беше била ударена от парче от покрива на склад в Барселона, съобщи вчера вестник "Ла Вангуардия", като се позова на властите.

