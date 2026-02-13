Властите в Рим ще отсекат остарели дървета по алеята, водеща към Колизеума

Италианската столица Рим ще започне да изсича остарели пинии, ограждащи древния римски форум, след като при проверки беше установено, че за дузина от дърветата има риск да паднат, предаде Ройтерс.

Три вече паднаха на церемониалната алея, която свързва Колизея с площад „Венеция" от началото на януари, леко ранявайки трима души. Пиниите осигуряват сянка през летните месеци, но стават все по-крехки, отчасти поради изменението на климата. Времето в Рим се характеризира с редуване на периоди на екстремна жега и интензивни валежи, уточнява Ройтерс, цитирана от БТА.

Властите затвориха панорамната улица, която често е пълна с туристи и свикаха техническа комисия, за да анализира проблема. В изявление се казва, че 12 от първите 36 дървета, проверени в близост до форума, са нестабилни, като 24 се смятат за сигурни или изискват допълнителни проверки. В района има 54 исторически пинии, като за много от тях се смята, че са на около 120 години.

„Премахнатите пинии ще бъдат заменени с екземпляри от същия вид, с подходящ размер и възраст", ​​се казва в изявлението на римските власти.

Освен че страдат от екстремните метеорологични условия, много от пиниите в Рим пострадали през последните години от нашествие на паразити, отбелязва Ройтерс. Градските власти са изчислили преди две години, че до 80 процента от 60 000 иглолистни дървета са били заразени и са стартирали програма за борба със смъртоносните вредители.