Катето Евро вече зася доматите

Макрон: Ще си имаме работа с агресивна Русия и след края на войната в Украйна

Макрон в Мюнхен. Снимка: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че западните страни ще си имат работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Френският лидер каза това на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.

Според Макрон решението на конфликта в Украйна не е да бъдат изпълнявани руските искания, а да бъде засилен натискът върху Русия.

"Трябва да покажем сила и устойчивост по отношение на Украйна. Това е времето за смелост. Това е времето за силна Европа", каза президентът, информира БТА.

Когато бъде постигнато мирно споразумение за Украйна, Европа ще трябва да определи правилата си за съвместно съществуване с Русия, изтъкна Макрон, цитиран от Франс пре

