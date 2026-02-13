Родители бяха осъдени на общо 37 г. затвор във Франция, оставили бебето си да умре

Родители бяха осъдени на общо 37 години затвор във Франция за причиняването на смъртта на бебето си през 2023 г., предаде Франс прес.

Двайсет и четири годишният баща и двайсет и една годишната майка на момиченцето Ефи бяха осъдени на съответно на 22 и 15 години лишаване от свобода по обвинения в лишаване на новороденото от грижи. Това постанови наказателен съд на департамента Пирене Атлантик в Югозападна Франция, съобщи БТА.

Каролин Паризел, прокурорка по делото, която първоначално беше поискала присъда от 25 и 20 години лишаване от свобода за извършването на "най-ужасното престъпление в нашето общество" заяви, че "бебето е издъхнало в агония, обградено от безразличие".

Младите родители взаимно се обвиниха за извършеното насилие пред съда в югозападния френски град По, като признаха само, че не са помогнали на бебето, намиращо се в опасност.

Прокурорката Паризел заяви, че бащата е виновен за извършеното насилие, но осъди също и майката, която "не е направила нищо", за да защити пеленачето.

По време на процеса бащата категорично отрече насилие, било то и "по непредпазливост", каквото беше признал по време на задържането си. Майката се защити, като заяви, че партньорът ѝ е упражнявал контрол над нея.

При пристигането си в детското спешно отделение Ефи, родена на 16 ноември 2022 г. в югозападния френски град Андай, е страдала от недохранване, тялото ѝ е било покрито със синини и многобройни фрактури, а неврологичното ѝ състояние е било влошено "до такава степен, че всякаква неврохирургична намеса е била невъзможна", заявяват лекари.

Малката е починала на 18 януари 2023 г. в болница в Бордо.

Аутопсията на детето показва, че то е било разтърсвано няколко пъти, за пръв път 10 дни преди да почине и втори път четири или три дни преди смъртта си. Пеленачето е било подлагано на умишлено и редовно насилие и по-рано, за което носи вина бащата, посочва прокурорката по делото.