Очакват речта на Марко Рубио в Мюнхен за знаци за американско-европейските отношения

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще произнесе днес реч, очаквана с много голям интерес, на Мюнхенската конференция по сигурността. Съюзниците ще следят внимателно изказването му за всякакви знаци за позицията на Вашингтон по отношение на Европа, предаде ДПА.

Основният въпрос е дали Рубио, който ще говори в 9 ч, ще повтори острия тон от словото на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс от миналогодишното издание на Конференцията, или ще възприеме по-мек подход след кризата, предизвикана от опита на президента Доналд Тръмп да установи контрол над Гренландия.

Европейските правителства искат твърд ангажимент към НАТО, и по-конкретно за запазването на военното присъствие на САЩ и на американския ядрен чадър, припомня БТА.

Иън Бремър, президент на мозъчния тръст "Евразия Груп", каза, че очаква тонът в речта на Рубио да бъде "твърд, но като цяло конструктивен" в сравнение с този на Ванс.

"Разликата, която ще видим, е, че Рубио няма да си позволи да обижда европейците безпричинно", каза експертът в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

В миналогодишното си обръщение вицепрезидентът обвини Европа, че погазва свободата на словото и че е разтворила "шлюзовете" за миграцията. Той каза, че ангажиментите на САЩ към сигурността ще зависят от спазването на "основните ценности". Залпът от упреци смая цялата конферентна зала, която остана в ступор.

Веднага след Рубио, в 9,30 ч, е предвидено да говори китайският му колега Ван И, след което на трибуната заедно ще излязат председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Киър Стармър.

Разговорите на конференцията, която ще продължи до утре, са центрирани върху променящия се световен ред, кризата в трансатлантическите отношения, конфликта с Иран и войната в Украйна.