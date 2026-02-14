ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима убити при нов американски удар по предполагаема лодка на наркотрафиканти в Карибите

Правителството на американския президент Доналд Тръмп никога не е представяло доказателства, че атакуваните плавателни съдове участват в пренос на наркотици.

САЩ нанесоха нов удар в Карибския регион по предполагаема лодка на наркотрафиканти, в рамките на кампания, започнала преди шест месеца. Трима души са убити, съобщиха агенциите.

С новия удар, обявен в Екс от Южното командване на САЩ (САУТКОМ), броят на ликвидираните от септември досега лица при подобни акции става най-малко 133, съобщава БТА.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп никога не е представяло доказателства, че атакуваните плавателни съдове участват в пренос на наркотици.

Въпросът за законността на кампанията, която официално е насочена срещу картелите, внасящи наркотици в САЩ, разпали разгорещени спорове както по света, така и сред американската политическа класа.

Експерти и отговорни фактори в ООН осъдиха това като екзекуции без съд и присъда.

Отново като част от войната срещу картелите, през януари Вашингтон изпрати военни сили в Каракас, които заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.



