Доналд Тръмп: Смяна на режима в Иран е най-доброто, което може да се случи

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна открито възможността за смяна на режима в Иран. Той подкрепи идеята с думите, че "това изглежда като най-доброто, което може да се случи", съобщиха агенциите. На този фон Вашингтон продължава преговорите с Техеран и същевременно засилва военното си присъствие в региона, включително с изпращането на нов самолетоносач.

"Това изглежда като най-доброто, което може да се случи", каза американският лидер пред репортери във военната база Форт Браг, щата Северна Каролина, в отговор на журналистически въпрос за вероятността за "смяна на режима" в Иран. "От 47 години те все разговарят и не спират да разговарят. А същевременно, докато те разговарят, загубихме доста животи."

Реза Пахлави, живеещият в изгнание син на последния ирански шах, призова сънародниците си към нови протести, които да се състоят успоредно с планирани за днес прояви на недоволство срещу правителството в Техеран в чужбина. В края на миналата година и януари Ислямската република бе обхваната от вълна от масови демонстрации, които властите потушиха силово.

Президентът на САЩ заплаши с военна намеса в Иран в отговор на репресиите, които според неправителствени организации са взели хиляди жертви сред протестиращите, съобщи БТА. 

Впоследствие той продължи да заплашва Техеран с целта да накара режима на аятоласите да сключи споразумение, най-вече по въпроса за ядрената програма.

Преговорите между двете противоборстващи си страни се възобновиха на 6 февруари в Оман, но дали ще продължат, изглежда неясно предвид прекалено раздалечените позиции. Американският съюзник Израел лобира пред Вашингтон да поиска и ограничаване на иранската програма за производство на балистични ракети и край на подкрепата за въоръжените групировки в региона.

