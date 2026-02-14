ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нигерия насрочи президентските избори за 20 февруари 2027 г.

Бола Тинубу КАДЪР: Екс/@officialABAT

Независимата избирателна комисия на Нигерия oбяви графика за следващите общи избори. Президентският вот ще се състои на 20 февруари 2027 г., предаде Франс прес.

Заедно с избора на държавен глава ще се гласува и за представители в двете камари на парламента. Изборите за губернатори са насрочени за 6 март 2027 г., съобщава БТА.

Настоящият президент Бола Тинубу, който дойде на власт през 2023 г., се очаква да се кандидатира за втори мандат. Тогава той спечели на първи тур с около 36% от гласовете, изпреварвайки основните си съперници Атику Абубакар и Питър Оби. Оби вече обяви, че ще участва отново в надпреварата през 2027 г.

По-рано тази седмица Сенатът прие поправка в изборното законодателство, която позволява предаване на резултатите в реално време – мярка, одобрена след обществен и политически натиск.

Изборните резултати в страната често са обект на спорове. Въпреки въвеждането на нови технологии доверието в процеса остава предизвикателство, отбелязва АФП.

Съгласно нигерийската конституция президент може да бъде избран на първи тур, ако даден кандидат получи не само най-много гласове, но и най-малко 25% подкрепа в над две трети от 37-те щата на страната.

