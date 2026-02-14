Нигерия насрочи президентските избори за 20 февруари 2027 г.

Независимата избирателна комисия на Нигерия oбяви графика за следващите общи избори. Президентският вот ще се състои на 20 февруари 2027 г., предаде Франс прес.
Заедно с избора на държавен глава ще се гласува и за представители в двете камари на парламента. Изборите за губернатори са насрочени за 6 март 2027 г., съобщава БТА.
Настоящият президент Бола Тинубу, който дойде на власт през 2023 г., се очаква да се кандидатира за втори мандат. Тогава той спечели на първи тур с около 36% от гласовете, изпреварвайки основните си съперници Атику Абубакар и Питър Оби. Оби вече обяви, че ще участва отново в надпреварата през 2027 г.
По-рано тази седмица Сенатът прие поправка в изборното законодателство, която позволява предаване на резултатите в реално време – мярка, одобрена след обществен и политически натиск.
Изборните резултати в страната често са обект на спорове. Въпреки въвеждането на нови технологии доверието в процеса остава предизвикателство, отбелязва АФП.
Съгласно нигерийската конституция президент може да бъде избран на първи тур, ако даден кандидат получи не само най-много гласове, но и най-малко 25% подкрепа в над две трети от 37-те щата на страната.