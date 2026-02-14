Пожар избухна в рафинерия в Куба на фона на кризата с горивата (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна в петролна рафинерия в кубинската столица. Това може да влоши още повече положението в островната страна на фона на тежката криза с горивата там, предизвикана от затягането на американското петролно ембарго, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Репортер на АФП видя гъст черен пушек да се издига от нефтопреработвателния завод "Нико Лопес" в Хаванския залив, макар засега да не е ясно дали огънят гори близо до резервоарите за съхранение на нефт. 🇨🇺A massive fire broke out at the Nico Lopez oil refinery in Havana, one of Cuba's largest facilities, amid a severe fuel shortage and the US oil embargo on the island



This was the oil unloading point sent by Mexico. It is critically important. pic.twitter.com/ny9Son3Kzd — Sprinter Press (@SprinterPress) February 14, 2026

Рафинерията е част от прилежащата инфстраструктура към пристанището на Хавана.

В същото пристанище в четвъртък пристигнаха два мексикански военни кораба с над 800 тона хуманитарна помощ.

Куба, която от години е в тежко икономическо положение, е заплашена от тотален енергиен срив, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани да лиши напълно комунистическата държава от доставки на петрол.

След като миналия месец американският лидер нареди да бъде свален венецуелският президент Николас Мадуро, островната страна с 9,6-милионно население загуби най-важния си източник на нефт. Каракас и Хавана бяха дългогодишни съюзници.

Но Тръмп не спря дотук и обяви, че ще наложи мита на всяка държава, която достави петрол на Куба.

Карибската страна, която е под американско ембарго от 1962 г., страда от хронична икономическа криза, придружена от режим на тока и недостиг на горива, лекарства и храни.

В кубинските пристанища от седмици не е влизал нито един петролен танкер, казаха пред АФП експерти по наблюдение на морските превози. URGENTE 🚨: Se incendia la refinería Ñico López en la Habana 🇨🇺 @MagJorgeCastro 📸 pic.twitter.com/lpMB2Drno1 — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) February 13, 2026

Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, роден в Маями син на кубински имигранти, не крият желанието си да видят смяна на режима в Хавана.

Президентът републиканец каза, че Куба е "пред падане".

По-рано тази седмица в сила влязоха спешни мерки за запазване на бързо топящите се резерви от горива на Куба. Правителството затвори университети, намали учебните занятия в училищата и работната седмица, разреди обществения транспорт и ограничи продажбата на горива.

Болниците работят в намален състав.

Вчера ООН изрази силна тревога от кризата в Куба.