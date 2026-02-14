ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна в рафинерия в Куба на фона на кризата с горивата (Видео, снимки)

КАДЪР: Екс/@SprinterPress

Пожар избухна в петролна рафинерия в кубинската столица. Това може да влоши още повече положението в островната страна на фона на тежката криза с горивата там, предизвикана от затягането на американското петролно ембарго, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Репортер на АФП видя гъст черен пушек да се издига от нефтопреработвателния завод "Нико Лопес" в Хаванския залив, макар засега да не е ясно дали огънят гори близо до резервоарите за съхранение на нефт.

Рафинерията е част от прилежащата инфстраструктура към пристанището на Хавана.

В същото пристанище в четвъртък пристигнаха два мексикански военни кораба с над 800 тона хуманитарна помощ. 

Куба, която от години е в тежко икономическо положение, е заплашена от тотален енергиен срив, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани да лиши напълно комунистическата държава от доставки на петрол.

След като миналия месец американският лидер нареди да бъде свален венецуелският президент Николас Мадуро, островната страна с 9,6-милионно население загуби най-важния си източник на нефт. Каракас и Хавана бяха дългогодишни съюзници.

Но Тръмп не спря дотук и обяви, че ще наложи мита на всяка държава, която достави петрол на Куба. 

Карибската страна, която е под американско ембарго от 1962 г., страда от хронична икономическа криза, придружена от режим на тока и недостиг на горива, лекарства и храни.

В кубинските пристанища от седмици не е влизал нито един петролен танкер, казаха пред АФП експерти по наблюдение на морските превози.

Тръмп и държавният секретар Марко Рубио, роден в Маями син на кубински имигранти, не крият желанието си да видят смяна на режима в Хавана.

Президентът републиканец каза, че Куба е "пред падане".

По-рано тази седмица в сила влязоха спешни мерки за запазване на бързо топящите се резерви от горива на Куба. Правителството затвори университети, намали учебните занятия в училищата и работната седмица, разреди обществения транспорт и ограничи продажбата на горива.

Болниците работят в намален състав.

Вчера ООН изрази силна тревога от кризата в Куба.

 

 

