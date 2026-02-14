ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите на олимпиадата днес

Антонио Коща ще посети Киев за годишнината от началото на войната

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети Киев на 24 февруари за годишнината от пълномащабното руско нахлуване в Украйна, съобщи Укринформ.

Коща обяви това в Екс след среща на световни лидери с украинския президент Володимир Зеленски, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Важна среща, организирана от канцлера Мерц за запознаване с обстановката в Украйна и актуалните събития около мирните преговори. Приветстваме всички усилия за постигане на траен мир. Наскоро сключеното споразумение за размяна на военнопленници е добре дошла стъпка напред", посочи председателят на Евросъвета, цитиран от БТА. 

Той подчерта, че целта на ЕС е Украйна да бъде достатъчно силна по пътя към постигането на мир.

"Ще продължим да оказваме всестранна подкрепа на Украйна – политическа, военна и финансова – в това число и подкрепа за присъединяването ѝ към ЕС", написа Коща. "Уважаеми господин президент, на 24 февруари ще бъда в Киев, за да застана до Вас на Майдана (площад "Независимост" в Киев) и заедно да почетем годишнината от руската военна агресия", добави той, обръщайки се към Зеленски.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви след среща с украинския лидер в Мюнхен, че целта на ЕС е Украйна да може да преговаря при изгодни за Киев условия, от позиция на силата, и безопасно, надеждно и благоденстващо бъдеще за гражданите ѝ в рамките на ЕС, посочва Укринформ.

 

