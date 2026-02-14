Постоянният представител на САЩ в НАТО: Русия може никога да не бъде готова за мир

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър изрази мнение, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва, предаде Франс прес.

"Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства", каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. "Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде."

Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Той призова украинския си колега Володимир Зеленски "да се задейства" за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.