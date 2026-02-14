ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена загина при нападение с дронове в Одеса

Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Жена загина в резултат на нападение с дронове, извършено срещу Одеса тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Руските сили извършиха поредно нападение с дронове срещу града,  щети са нанесени на покрива на жилищна къща, се казва в съобщението на Кипер.

Избухналият пожар оперативно е ликвидиран. Съответните служби ликвидират последиците от атаката, съобщава БТА. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

