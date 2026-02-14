ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря частично работа

СНИМКА: Pixabay

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря частично работа в полунощ заради бюджетната парализа, предизвикана от провала на преговорите между демократи и републиканци за имиграционните власти след събитията в Минеаполис, предаде Франс прес.

„От седмици настояваме за разумни реформи“, заяви снощи лидерът на малцинството в Сената (горната камара на американския Конгрес) Чък Шумър.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит разкритикува опозицията, като каза пред телевизия „Фокс Нюз“, че „политически и партийни причини“ стоят зад предстоящото частично спиране.

Демократите казаха, че се противопоставят на всякакво ново финансиране на Министерството по вътрешната сигурност, докато не бъдат направени дълбоки промени в начина, по който работи Имиграционната и митническата служба в страната (АЙС, ICE).

По-специално те настояват да бъде сложен край на мобилните патрули, да бъде наложена забрана агентите да крият лицата си с маски и да са снабдени със съдебна заповед, когато задържат мигранти, съобщи БТА.

Противопоставянето им на АЙС нарасна след смъртта на Рене Гуд и Алекс Прети – двама американци, застреляни от федерални агенти в Минеаполис в рамките на седмици през януари.

