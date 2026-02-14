Лидерът на бангладешките ислямисти призна победата на Националната партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на ислямистката партия в Бангладеш, Шафикур Рахман, призна днес победата на своите съперници от Националната партия на Бангладеш (НПБ) на парламентарните избори, въпреки че вчера съобщи за многобройните нарушения, предаде Франс прес.

"Признаваме резултатите и зачитаме върховенството на закона", написа лидерът на "Джамаат и ислами" в съобщение, разпространено в социалните мрежи, предава БТА.

Вчера избирателната комисия обяви, че водената от Тарик Рахман НПБ е спечелила 212 от 300-те места в парламента, срещу едва 77 за коалицията, водена от ислямистите. Снощи Шафикур Рахман заяви пред медиите, че на изборите е имало "манипулации" и "нарушения" при преброяването на гласовете и обяви, че ще сезира избирателната комисия.

"Решихме, че всички, които са били лишени от правата си в стотици избирателни райони, ще поискат корекция" на резултатите, заяви той, обещавайки, че няма да се спре дотук.

В съобщението му, публикувано няколко часа по-късно в социалните мрежи, вече не се споменават тези твърдения.

"Вашите усилия не бяха напразни", заяви Рахман, обръщайки се към привържениците си. "Със 77 места ние увеличихме почти четири пъти парламентарната си сила и се превърнахме в една от най-мощните опозиционни сили в политическата история на Бангладеш", добави той.

"Това не е поражение, а основа", подчерта той.

"Ще бъдем бдителна, принципна и мирна опозиция и ще държим правителството отговорно за действията му, като допринасяме конструктивно за националния прогрес", увери още ислямисткият лидер.

От своя страна, говорителят на избирателната комисия, Мд Анварул Ислям Саркар, отхвърли всички обвинения в масирани измами или нередности.

"Това бяха най-добрите избори", от последните години, заяви той в събота пред AFP, "ако все пак някой има възражения, може да се обърне към съда".

Днес ръководителят на временното правителство на Бангладеш Мохамед Юнус поздрави лидера на НПБ Тарик Рахман за "убедителната му победа" на парламентарните избори, която го прави най-вероятния следващ премиер.

"В момента, в който Рахман се готви да оглави правителството, неговата мъдрост, демократични ценности и уважително отношение към народа ще му помогнат да поведе всички към стабилност, приобщаване и развитие“, заяви Нобеловият лауреат за мир в изявление.

Парламентарните избори бяха първите, организирани в Бангладеш след кървавите бунтове, оглавени от младежите от поколението Зет през лятото на 2024 г., които доведоха до падането на предишното правителство.