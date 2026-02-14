Председателят на Комисията на Африканския съюз: Изтреблението на палестинския народ да спре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Изтреблението" на палестинския народ "трябва да спре", заяви председателят на Комисията на Африканския съюз (АС) Махамуд Али Юсуф от Джибути, на откриването на 39-ата годишна среща на върха на континенталната организация, предаде Франс прес.

"В Близкия изток Палестина и страданията на нейния народ отправят призив към съвестта ни. Изтреблението на този народ трябва да спре", заяви Али Юсуф. Той беше избран за председател на институцията преди една година, съобщава БТА.

Газа, малка територия, обградена от Израел, Египет и Средиземно море, е подложена на строга израелска блокада от началото на войната, предизвикана от смъртоносното нападение на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г. При атаката загинаха 1221 души от израелска страна, предимно цивилни, показва преброяване на АФП, базирано на официални данни.

При израелската ответна военна кампания в малката крайбрежна територия към днешна дата са загинали най-малко 71 667 палестинци, по данни на здравните власти на палестинския анклав.