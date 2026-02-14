КМГ: ЦК на ККП и Държавният съвет проведоха събиране по случай Пролетния празник

На 14 февруари в Пекин Централният комитет на ККП и Държавният съвет проведоха събиране по случай Пролетния празник, съобщи Китайската медийна група. Си Дзинпин, генерален секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия, произнесе реч, в която отправи новогодишни поздравления към хората от всички етнически групи в цялата страна, към сънародниците в специалния административен район Хонконг, специалния административен район Макао, Тайван и китайците в чужбина.

„През последната година внедрихме по-проактивни и ефективни макроикономически политики, задълбочихме допълнително реформите във всички аспекти и постигнахме солиден напредък в изграждането на модерна индустриална система. Икономиката на страната се движи напред и се развива в нова и по-добра посока, демонстрирайки силна устойчивост и жизненост", посочи Си Дзинпин.

Китайският председател добави, че 2026 г. отбелязва 105-ата годишнина от основаването на ККП и първата година от периода на изпълнението на 15-ия петгодишен план. „Трябва да се придържаме към насоките на социализма с китайска специфика за новата ера. Необходимо е стриктно да прилагаме духа на 20-ия конгрес на ККП и последвалите го пленуми. Следва да се ръководим от принципа за напредък при запазване на стабилността.

Трябва изцяло и точно да прилагаме новата философия на развитие. Нужно е да ускорим изграждането на нов модел на развитие и да се съсредоточим върху насърчаването на висококачествено развитие. Важно е да поддържаме социална хармония и стабилност. Следва последователно да задълбочаваме всеобхватното и стриктно управление на партията. Целта е да се осигури добър старт на 15-ия петгодишен план.