КМГ: Китай, Германия и Франция проведоха тристранна среща на външните министри

На 13 март Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, проведе тристранна среща с германския външен министър Йохан Вадефул и френския Жан-Ноел Баро в Мюнхен, Германия, съобщи Китайската медийна група.

50 години обмен и сътрудничество между Китай и ЕС доказаха, че двете страни са партньори, а не противници; взаимозависимостта не е риск; преплетените интереси не са заплаха; и сътрудничество няма да подкопае сигурността. Развитието на Китай е възможност за Европа, а предизвикателствата пред Европа не идват от Китай, заяви Уан И на срещата.

Уан И изрази надежда, че Германия и Франция, като водещи сили в ЕС със значително влияние, ще действат според собствените си интереси и общите интереси на съюза. Той ги призова да насърчават обективно и цялостно разбиране за Китай, да следват рационална и прагматична политика и твърдо да отстояват партньорството между ЕС и Китай.

Йохан Вадефул заяви, че в условията на нестабилен свят Германия и Франция трябва да поддържат по-активен диалог с Китай. Целта е да се засили взаимното доверие, да се преодолеят недоразуменията и да се отстоява обща позиция като големи държави.