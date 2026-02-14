ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соломон и Гергана Паси поливат с червено вино 17 г...

КМГ: В Хамбург се проведе събитието „Прелюдия към Галата за Пролетния фестивал“

КМГ

1108
Снимка: Китайска медийна група

На 12 февруари в Хамбург се проведе събитието „Прелюдия към Галата за Пролетния фестивал", на което беше представен рекламният клип за Галата на КМГ. Събитието беше организирано съвместно от Китайската медийна група и Асоциацията за приятелство между Германия и Китай в Хамбург.

Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и кметът на Хамбург Петер Ченчер изнесоха видео послания. Общо над 120 високопоставени гости присъстваха на събитието, включително Лин Дун, генерален консул на Китай в Хамбург, заедно с представители на местни политически, бизнес и културни среди и генерални консули от различни страни, разположени в Хамбург.

Шън Хайсюн заяви, че като най-голямото годишно културно събитие в света по отношение на зрителската аудитория, Галата за Пролетния фестивал на КМГ се е превърнала в „духовен новогодишен празник", който резонира с китайския народ и приятелите на Китай по целия свят.

Събитието в Хамбург включваше и видео компилация, озаглавена „Пътуване из Китай", ярко представяща богатите конотации и разнообразния чар на китайската култура.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

