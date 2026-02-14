Рубио: САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да подновят старата дружба

САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да вдъхнат нов живот на старото приятелство, заяви държавният секретар Марко Рубио в реч на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщи БТА.

В речта си Рубио наблегна на отдавнашните исторически връзки между Америка и Европа. САЩ и Европа трябва да посрещат предизвикателствата заедно, подчерта той, като напомни, че някога Ню Йорк се е казвал Ню Амстердам.

Но Вашингтон иска съюзниците му да бъдат силни, за да може никой противник да не посмее да ги подложи на изпитание, подчерта държавният секретар на САЩ.

"В епоха на заглавия за края на трансатлантическата ера, ви казвам, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание, защото за нас, американците, домът ни може да е в Западното полукълбо, но ние винаги ще бъдем деца на Европа", увери Рубио.

„Воювахме един срещу друг, после се помирявахме, после се воювахме и отново се помирявахме. И кървяхме и умирахме рамо до рамо на бойните полета от Капьонг до Кандахар", припомни Рубио.

„И днес съм тук, за да заявя ясно, че Америка проправя пътя за нов век на просперитет. И че за пореден път искаме да го направим заедно с вас, нашите скъпи съюзници и най-старите ни приятели", отбеляза държавният секретар.

Ключовата му реч е наистина различна от преди година, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс от същата трибуна разкритикува европейските лидери, обвинявайки ги, че цензурират свободата на словото и не се справят с контрола на миграцията, отбеляза Ройтерс.

Но докато Рубио описваше Европа като най-близкия и най-дългогодишен съюзник на Съединените щати, отбелязва ДПА, той подчерта, че трансатлантическото партньорство трябва да бъде обновено, за да се изправи срещу все по-опасна и конкурентна глобална среда.

Рубио заяви, че „еуфорията" от западната победа в Студената война е довела до „опасното заблуждение, че сме навлезли в „края на историята", че всяка нация вече ще бъде либерална демокрация, че връзките, създадени само от търговията и стопанската дейност, ще заменят националната принадлежност и че вече ще живеем в свят без граници, където всеки ще стане гражданин на света".

Миграцията дестабилизира Европа, подчерта Рубио. „Масовата миграция не е и никога не е била някакъв малозначителен периферен проблем. Тя беше и продължава да бъде криза, която трансформира и дестабилизира обществата в целия Запад", смята американският политик. Според него САЩ и Европа трябва да „не се извиняват за своето наследство", а западната култура и история са „уникални, отличителни и незаменими".

Същевременно в днешната си реч държавният секретар призна, че администрацията на Тръмп е била подчертано директна в отстояването на позициите си, но ясно заяви, че няма да се откаже от тях.

„При президента Тръмп, САЩ отново ще поемат задачата за обновление и възстановяване. Ето защо ние, американците, понякога може да изглеждаме малко директни и настоятелни в нашите съвети. Ето защо президентът Тръмп изисква сериозност и реципрочност от нашите приятели тук, в Европа", каза той.

„Защото ние в Америка нямаме интерес да бъдем полицаи и наблюдатели на управляемия упадък на Запада. Ние не се стремим да разделяме, а да съживим старото приятелство и да обновим най-великата цивилизация в човешката история", отбеляза той в 20-минутната си реч.

Допълнително Рубио заяви, че САЩ ще продължат да настояват за мирно споразумение в Украйна, но трябва да се уверят дали Русия наистина иска да прекрати боевете.

„Не знаем дали руснаците са сериозни за прекратяването на войната. Те казват, че са. Ще продължим да го проверяваме", заяви държавният секретар, като отбеляза, че не приема за възможно Русия да постигне първоначалните си цели във войната в Украйна.

Той заяви, че Русия губи по 7-8 хил. войници седмично в боевете.