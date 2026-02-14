ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: Партньорството с Турция е изключит...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22287033 www.24chasa.bg

Иран освободи от ареста трима политици реформатори под гаранция

1980
Реформаторите в Иран, сред които е и президентът Масуд Пезешкиан настояваха за промени на политическата система на Ислямската република. Снимка: Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Най-малко трима видни ирански политици реформатори бяха освободени под гаранция след вълната от арести при потушаването на протестите в Иран, предаде днес иранската информационна агенция ИРНА, цитирана от ДПА.

ИРНА информира, че Азар Мансури, Ебрахим Асгарзаде и Джавад Емам са били освободени, след като бяха задържани няколко дена по-рано поради отправянето на критики, свързани с масовите протести през началото на януари тази година.

Реформаторите в Иран, сред които е и президентът Масуд Пезешкиан настояваха за промени на политическата система на Ислямската република, припомня БТА.

Според иранската информационна агенция Фарс лично Пезешкиан се е застъпил за освобождаването на тримата политици.

От години насам в Иран не съществува политическа сила, която да бъде призната от протестното движение в страната като надеждна опозиция, отбелязва ДПА.

Демонстрантите смятат реформаторите за част от управляващата система на режима, от който не се очакват коренни политически промени.

Реформаторите в Иран, сред които е и президентът Масуд Пезешкиан настояваха за промени на политическата система на Ислямската република.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците