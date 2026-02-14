Иран освободи от ареста трима политици реформатори под гаранция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко трима видни ирански политици реформатори бяха освободени под гаранция след вълната от арести при потушаването на протестите в Иран, предаде днес иранската информационна агенция ИРНА, цитирана от ДПА.

ИРНА информира, че Азар Мансури, Ебрахим Асгарзаде и Джавад Емам са били освободени, след като бяха задържани няколко дена по-рано поради отправянето на критики, свързани с масовите протести през началото на януари тази година.

Реформаторите в Иран, сред които е и президентът Масуд Пезешкиан настояваха за промени на политическата система на Ислямската република, припомня БТА.

Според иранската информационна агенция Фарс лично Пезешкиан се е застъпил за освобождаването на тримата политици.

От години насам в Иран не съществува политическа сила, която да бъде призната от протестното движение в страната като надеждна опозиция, отбелязва ДПА.

Демонстрантите смятат реформаторите за част от управляващата система на режима, от който не се очакват коренни политически промени.