ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков: Партньорството с Турция е изключит...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22287087 www.24chasa.bg

Президентите Йотова и Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан (Видео)

2848
На срещата президентът Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъдиха българският президент Илияна Йотова и азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев. Двамата проведоха среща в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Президентът Алиев изтъкна стратегическата роля на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа.

Българският държавен глава подчерта, че сред основните послания на Мюнхенската конференция по сигурността е именно постигането на енергийна независимост на Европа. Илияна Йотова посочи необходимостта от активно участие на азербайджанската страна в изграждането на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.

„За България е важно участието в два ключови проекта – „Solidarity Ring", който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и „Зелен енергиен коридор Каспийско море – Черно море – Европа", заяви българският президент. Тя посочи голямата роля на България в енергийната сигурност на Европа заради ключовото ѝ географско положение – транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Йотова изтъкна интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.

На срещата президентът Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан, като посочи приноса на азербайджанската страна за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица", както и предстоящото реализиране на проекта за парк „Шуша" във Велико Търново. Българският държавен глава благодари на азербайджанската страна за активната дейност за разпространението на българския език и култура в Азербайджан.

ВИДЕО: Прессекретариат на президентството

На срещата президентът Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците