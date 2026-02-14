ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският външен министър Ван И призова САЩ към прагматична политика

1216
Китайският външен министър Ван И на конференцията в Мюнхен СНИМКА: РОЙТЕРС

Китайският министър на външните работи Ван И предупреди днес по време на Конференцията по сигурността в Мюнхен за "импулсивните" призиви на САЩ за дистанциране от Китай, предаде Ройтерс.

Министърът заяви, че най-добрият резултат за двете страни би било сътрудничеството, като призова Вашингтон към "положителна и прагматична" политика.

"Другата възможност е да се търси дистанциране от Китай и прекъсването на веригите за доставки, както и противопоставянето срещу Китай по всички въпроси по един чисто емоционален, импулсивен начин", подчерта Ван И по време на конференцията, предава БТА.

По време на срещите си с германския и френския си колеги в рамките на Конференцията по сигурността в Мюнхен, Ван заяви, че развитието на Китай представлява възможност за Европа и че предизвикателствата пред Европа не произтичат от Китай, отбелязва агенция Синхуа.

Китай и Европейският съюз трябва да управляват правилно различията и конфликтите, да задълбочават практическото сътрудничество и да работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства, добави китайският първи дипломат.

