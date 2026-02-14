Над 300 задържани при операция на турските сили срещу наркотрафика в 14 окръга на страната

Турските сили по сигурността са предприели мащабна операция срещу наркотрафика в 14 окръга на страната, включително в мегаполиса Истанбул. В рамките на операцията са задържани 324 души, заподозрени в пласиране на наркотици, се съобщава в писмено изявление на Главната републиканска прокуратура в Истанбул, съобщава БТА.

Операцията е проведена съвместно с екипи на Отдела за борба срещу наркотрафика и организираната престъпност към истанбулската Дирекция по сигурността, под координацията на главната републиканска прокуратура.

В рамките на операцията са проследени и анализирани съобщения, поместени в различни социални медийни платформи и приложения, свързани с пласиране на наркотици и подобни услуги. Установени са били 69 групи от лица, свързани с трафика на наркотици или стимуланти.

В операцията са били задържани общо 324 души, идентифицирани като ръководители и организатори на 21 от тези групи. Задържаните са предадени на съдебните власти, които са постановили арестуването им по обвинение в участие в наркотрафик и пласиране на наркотици и стимуланти.

В същото изявление се посочва, че при операциите, проведени под координацията на Главната републиканска прокуратура на Истанбул, от началото на тази година досега са задържани 18 136 лица по обвинения в трафик на наркотици. От тях 8992 са арестувани и е наложен запор на средства и имущества за 29,5 милиарда турски лири, придобити от престъпления.

Установено е, че улични търговци, известни като наркодилъри в Истанбул се опитват да създадат пазарна мрежа чрез съобщения в платформи за споделяне в социалните медии, за да избегнат полицейското наблюдение.

Екипите на отдела за борба с наркотичните престъпления и киберпрестъпленията към Дирекцията по сигурността в Истанбул с помощта на изкуствен интелект, включен в проекта „AVCI“ (Ловец), са задържали 305 заподозрени, а в хода на разследванията са задържани още 19 заподозрени, посочва ТРТ Хабер.