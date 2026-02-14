Британският премиер: Трябва да сме способни да възпираме агресия

Според британският премиер Киър Стармър в Европа е необходимо да се изгради „твърда сила“ и готовност за борба при нужда, предаде Ройтерс.

Той заяви това, говорейки днес по време на Мюнхенската конференция по сигурността, която цели засилването на европейските отбрана и дипломатически връзки, съобщава БТА.

„Днес не сме на кръстопът. Пътят напред е прав и е ясно, че трябва да изградим твърда сила, защото това е валутата на епохата“, заяви Стармър.

„Трябва да сме способни да възпираме агресия и – да – при нужда трябва да сме готови да се борим, за да направим всичко необходимо да защитим народите си, ценностите си и начина си на живот. Като Европа ние трябва да се изправим на собствените си два крака“, заяви британският премиер.

Същевременно той заяви, че Великобритания трябва да проучи сферите, където може да се приближи до Единния пазар на Европейския съюз.

„Трябва да работим заедно, за да поведем поколенчески обрат в сътрудничеството в отбранителната промишленост. Сега това включва повторно обръщане към по-тясното икономическо сближаване“, отбеляза той.

„По-дълбоката икономическа интеграция е в наш интерес, затова и трябва да видим къде може да се приближим до Единния пазар и в други сектори, където това да помогне и на двете страни“, заключи той.

Връщайки се към темата за сигурността, Стармър заяви, че британски бойни кораби ще патрулират в Арктическия район – на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да присъедини Гренландия поради съображения за сигурност. Премиерът обяви, че към британската инициатива за засилване на сигурността в Далечния север ще се присъединят САЩ, Канада и други страни от НАТО.