Египетски археолози откриха скални рисунки на десет хиляди години в Южен Синай

Египетски археолози откриха скални рисунки на около десет хиляди години в платото Ум Арак в Синайския полуостров, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Древните изображения върху стометров естествен скален заслон показват развитието на човешкото художествено изразяване от праисторически времена до ислямската епоха. Египетският върховен съвет за антиките определи находката като "един от най-важните нови археологически обекти с изключителна историческа и художествена стойност." Хронологичното му разнообразие го прави „природен музей на открито", каза генералният секретар на Съвета Хишам ал Лейти.

Скалният таван е украсен с множество рисунки с червен пигмент на животни и символи, както и надписи на арабски и набатейски език. Част от гравюрите "отразяват начина на живот и икономическите дейности на ранните човешки общности", се посочва в официално съобщение на министерството.

Ум Арак се намира в пясъчна зона на около пет километра североизточно от храма Серабит ал Хадим и древните места за добив на мед и тюркоаз. Платото заема стратегическо място с изглед към обширна открита площ, което предполага, че е било използвано през вековете като наблюдателен пункт и място за почивка. Това се потвърждава и от намерените в заслона животински изпражнения, каменни прегради и останки от огнище.

Изследователите са открили инструменти и голям брой фрагменти от керамика. Смята се, че някои датират от Средното царство на Древен Египет, а други от римския период, което потвърждава непрекъснатото използване на обекта в продължение на хиляди години.

На около 200 километра Ум Арак е древният православен манастир "Св. Екатерина" и едноименния планински град, където египетските власти осъществяват мащабен проект, насочен към привличането на масов туризъм, пояснява БТА.