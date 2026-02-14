Мелони предложи замразяване на дълга на африканските държави при климатични сътресения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че Италия и нейните африкански партньори са фокусирали последните си разговори върху дълговото бреме на континента, като Рим предлага на страните възможност да спират плащанията, когато са засегнати от екстремни климатични събития, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес отново се съсредоточихме върху един ключов за Африка въпрос, а именно дълга“, заяви Мелони снощи при закриването на втората среща Италия-Африка в Адис Абеба.

„Стартирахме широка инициатива за преобразуване на дълг за съвместни проекти за развитие. Към това добавяме въвеждането на клаузи за спиране на дълга за страните, засегнати от екстремни климатични събития“, добави тя.

Тя не даде подробности за това как ще работи предложеният механизъм за замразяване или кои държави биха могли да го използват.

Италия превърна сътрудничеството с африканските страни в крайъгълен камък на своята външна политика, особено чрез своя „План Матеи“, който според Рим има за цел да изгради дългосрочни партньорства в енергетиката, селското стопанство и инфраструктурата, отбелязва Ройтерс.